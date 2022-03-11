Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Elazığ'da 24 Ocak 2020'de meydana gelen deprem sonrası bir gazetecinin Mustafapaşa Mahallesi'nde depremde yıkılan Kalay Apartmanı enkazından bir kedinin yaralı kurtarıldığı ve sahiplerini aradığı yönündeki paylaşımı sonrasında harekete geçti.
DHA'nın haberine göre Başkan Böcek, sosyal medya hesabında kediyi Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak sahipleneceklerini duyurdu.
Deprem bölgesinde görev yapan 40 kişilik itfaiye arama- kurtarma ekibiyle birlikte Antalya'ya getirilen kedi, veteriner hekimlere teslim edildi. Başkan Böcek, tedavisi yapılan kediye 'Toros' adını verdi.
BAŞKAN ÖLÜM HABERİNİ DUYURDU
Tedavisinin ardından Büyükşehir Belediyesi binasında Başkan Böcek'in makam odasında kalan kedi Toros, dün böbrek yetmezliğinden öldü. Sosyal medya hesabından Toros'un ölüm haberini duyuran Böcek, "Deprem sonrası biz senin yaralarını iyileştirdik, sen hayatımıza neşe, huzur getirdin. Sonsuzluğa uğurlarken sana söz, tüm patili arkadaşlarına iyi bakacağız Toros" ifadelerini kullandı.
'FAZLA HARABİYET ŞANSIMIZI ELİMİZDEN ALDI'
Toros'un tedavisiyle ilgilenen Veteriner Hekim Volkan Kılıç, Toros geldiğinde de böbrek yetmezliği şikayeti olduğunu belirterek, "O zaman şansımız yaver gitti diyebiliriz. Hem yaşın getirdiği etki hem böbreklerin daha fazla harabiyet alması, maalesef şansımızı elimizden aldı" dedi.
Antalya Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Şube Müdürü Mehmet Kocakasap ise "Tedavi sürecinde hayvanın morali de çok önemli. Arkadaşlarımız genel durumunu iyi gördüğü saatlerde, kısa süreli de olsa genel yaşam alanında olmasını tavsiye ettiler. Bahsettiğimiz tedavinin sonucu ne yazık ki Toros'u kaybettiğimiz gün oldu" diye konuştu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!