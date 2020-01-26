Elazığ depremi tüm Türkiye'nin gündeminde. 24 Ocak Cuma günü saat 21.00 sularında meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem başta Malatya olmak üzere çevre illerde de şiddetini göstermişti. Toplamda 120 milyon vatandaşı etkileyen depremin artçıları ise ikinci gününde de devam ediyor. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi, afad ve jandarma ekipleri sevk edildi. Tüm Türkiye'de birlik ve beraberlik çağrısı yapılarak Elazığ ve Malatya'ya yardımlar yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malatya ve Elazığ'da TOKİ iş birliği ile kentsel dönüşüme gidileceğini açıkladı. İşte, 26 Ocak Elazığ depremi ile ilgili son dakika gelişmeleri...

ELAZIĞ'DA ÖLÜ SAYISI KAÇ OLDU?

Cumhurbaşkanı Erdoğan Cezayir seyahati öncesi havalimanında basın açıklamasında bulundu. Elazığ ve Malatya'yı ziyaret eden Erdoğan, 31 vatandaşımızın hayatını kaybettiğini ve 1607 vatandaşın da yaralı olarak tedavi altında olduğunu bildirdi.

ELAZIĞ SON DURUM - 26 OCAK 2020

Elazığ şehir merkezinde hâlihazırda 3 bina enkazında arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Çalışmalara, AFAD koordinasyonunda 21 kamu kurumu, sivil kurum ve kuruluştan 3.733 personel, 3’ü Mobil Koordinasyon Merkezi olmak üzere toplam 554 araç, 17 köpek, 3 İHA, 1 helikopter ve 1 uçakla devam ediyor. Toplam 44 kişi sağ kurtarılarak tedavi altına alındı. Maalesef cansız bedenine ulaşılan ya da sonradan hayatını kaybeden kişi sayısı ise 29 oldu. İhtiyaç durumunda kullanılacak iş makinaları, AFAD koordinasyonunda görevlendirilirken bölgede AFAD koordinasyonu dışında herhangi bir iş makinası çalıştırılmıyor.

76 BİNA YERLE BİR OLDU

Türkiye'yi vuran ve 10 milyon kişi tarafından hissedilen büyük deprem, 75 binanın tamamen yıkılmasına neden olurken, yapılan çalışmalar sonucu 541 binanın az ve orta hasarlı, 645 binanın ise ağır hasarlı olduğu açıklandı.

ELAZIĞ VE MALATYA'DA ARTÇI DEPREMLER DEVAM EDİYOR

Bölgede, 6.8'lik depremin ardından 600'ün üzerinde artçı meydana gelirken, Türk Kızılayı ve AFAD tarafından depremzedeler için 5 bin çadır kuruldu.

ELAZIĞ VE MALATYA'DA KENTSEL DÖNÜŞÜM

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Elazığ'da 6.8 büyüklüğünde depremin ardından yıkılan, bölgede TOKİ çalışması yapılacağını ve kentsel dönüşüme gideceğini bildirerek, " İlk etapta hasar tespit çalışmalarını Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız sürdürüyor. Malatya'da hangi mahallede hasar ne durumda, Elazığ'da da binaların durumu nedir hasar tespiti yapılıp süratle buralarda inşa çalışmalarını başlatacağız. Yıkılması gereken varsa yıkmak zorundayız. Bu konuda gecikmeye lüksümüz yok. Şu anda 3 bakanımız orada, tüm milletvekillerimiz orada." açıklamasında bulundu.

NOT: Elazığ depremi son dakika gelişmeleri geldikçe haberimiz güncellenecektir.