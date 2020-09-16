Elazığ'dan yurt dışına 500 ton kurutmalık domates ihracatı hedefleniyor

AA

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nün çiftçileri yönlendirmesi, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın sunduğu destekler sayesinde Elazığ'da geçen yıla oranla kurutmalık domates üretiminde önemli artış bekleniyor.Tarladan mevsimlik kadın işçiler tarafından özenle toplanan domatesler, kurutma işlemi için hazırlanan toprak zemin üzerindeki örtüye serilerek, iki parçaya bölünüyor.Talebe göre tuzlanarak ya da kükürt serpilerek güneş altında 5-6 gün kurumaya bırakılan domatesler daha sonra paketleniyor ve yüzde 99'u ihraç ediliyor.- "Yaklaşık 20 bin dekar alanda domates üretiliyor"Tarım ve Orman İl Müdürü Turan Karahan, AA muhabirine, Elazığ'ın verimli toprakları ve iklimi ile başta kayısı, üzüm, badem, çilek, kiraz gibi meyveler olmak üzere her çeşit sebze üretimi için de elverişli bir potansiyele sahip olduğunu söyledi.Kurum olarak bu potansiyeli katma değeri yüksek ürünlere dönüştürerek çiftçiye daha fazla gelir sağlamak için önemli projeler hayata geçirdiklerini ifade eden Karahan, bu amaçla kentte 20 bin dekar alanda üretimi gerçekleştirilen domatesin kurutularak ihracı konusunda çalışma yürüttüklerini belirtti.Karahan, Elazığ'ın kültüründe ve damak tadında olan domates kurutmanın seracılığın gelişmesi ve evlerdeki derin dondurucuların artışı ile azaldığını dile getirerek, özellikle pandemi sürecinde kurutmalık ürünlere ulaşımın ne kadar önemli olduğunun anlaşıldığını aktardı.Kentte kurutmalık domates üretiminin yaygınlaşması noktasında çiftçiye özellikle sulama ve fide desteği verdiklerini anlatan Karahan, "Bu nedenle ilimizde domates üretimini sanayileştirme noktasında bir çalışma ortaya koyduk. İlimizin öncelikle Yurtbaşı ve Akmezra bölgesinden başlayan ve akın akın yayılarak devam eden sanayi tipi domates üretiminin özellikle organik kurutmalık domatese dönüştürülmesiyle ilgili çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz." diye konuştu.- "500 tonu dünya sofralarına sunucağız"Karahan, sözlerini şöyle sürdürdü:"Üretilen domatesin rekoltesi yıllara göre 85 ile 100 bin ton arasında değişiyor. Ürettiğimiz bu domatesin bir kısmı sofralık bir kısmı da sanayilik olarak değerlendiriliyor. Özellikle organik olarak üretilen sanayi tipi domateslerin dünya pazarına kurutmalık domates olarak sunumunu son 2-3 yıldır ciddi manada değerlendirmeye başladık. Bu yıl Elazığ'ın bereketli topraklarında doğal olarak üretilen ve kurutulan domateslerden yaklaşık 500 tonunu dünya sofralarına sunacağız."Karahan, kurutulmuş domates üretimini ilerleyen yıllarda 10 bin tona çıkarmayı hedeflediklerini de belirtti.- Kurutmalık domates üreticiye gelir kapısı olduMerkeze bağlı Beşik köyünde kurutmalık domates üreten Üzeyir Yıldız, Elazığ'ın toprak yapısı, iklimi ve güneşli gün süresi ile kurutmalık domates üretimi açısından uygun bir ekolojiye sahip olduğunu söyledi.Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nün kendilerini yönlendirmesi ve sağlanan destekler sayesinde köyünde kurutmalık domates ürettiğini dile getiren Yıldız, bunun kendileri için önemli bir gelir kapısı olduğunu aktardı.Yıldız, bu sene 160 dekara domates ektiklerini ve yaklaşık, 1200 ton domates hasat etmeyi beklediklerini anlatarak, hasadın ardından domatesleri kurutup paketleyerek, ihraç edeceklerini kaydetti.Yurtbaşı beldesinde üretim yapan Mehmet Tosun da kentte yaklaşık 15 yıldır kurutulmuş domates ürettiğini anlatarak, ürününü Ege Bölgesi'ndeki ihracatçı firmaları aracılığıyla yurt dışına gönderdiğini ifade etti.Kurutulmuş domatese yurt dışından büyük talep olduğunu, bu nedenle pazarlamada herhangi bir sıkıntı yaşamadıklarını belirten Tosun, "Geçen yıl 25 ton kuru domates ürettim. Bu yıl hedefimiz 35 tonun üzerine çıkmak. Kurutulan domates Amerika ile Avrupa ve Uzak Doğu ülkelerine ihraç ediliyor." diye konuştu.