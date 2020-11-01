Baskil ilçesi Topaluşağı köyündeki alanda gece saat 01.30’da yangın çıktı. Elektrik tellerinden çıktığı değerlendirilen yangın, şiddetli rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Alevlerin dakikalar içerisinde evlerinin yakınına sıçraması nedeniyle köylüler büyük panik yaşadı. Yangın sabaha doğru söndürülürken, verdiği zarar gün doğunca ortaya çıktı. Alanda bulunan arı kovanlarındaki binlerce arı ölürken, 1500 civarında kayısı ve çeşitli meyve ağacı yandı. Sulama sistemi ise kullanılamaz hale geldi.
‘DAHA ÖNCE DE AYNI NOKTADA YANGIN ÇIKTI’
Bahçesi yanan ve büyük maddi zarara uğrayan Halil Görgöz, yangının elektrik tellerinden çıkan kıvılcım nedeniyle meydana geldiğini iddia ederek, daha önce de aynı noktada yangınların meydana geldiğini söyledi. Görgöz, "Gece uyandım ve alevlerin rüzgarın etkisiyle evlere geldiğini gördüm. Eşimi alarak, bölgeden uzaklaştık. Gece çok şiddetli rüzgar olduğu için müdahale edemedik. Zararımız çok büyük. 1500 civarında ağacımız yandı. Yetkililerden yardım talep ediyoruz. Yangının çıktığı noktaya yol güzergahının olmaması ve enerji hattının olduğu bölgede olması nedeniyle elektrik tellerinden kaynaklandığını düşünüyoruz. Daha önce de aynı noktada yangın meydana gelmişti. Biz bununla ilgili elektrik tellerinin gevşek olduğuna dair müracaatımızı yapmıştık ama buna karşılık bir geri dönüş sağlanmadı. Bu afeti yaşadık. Kuzenimin de 81 kovan arısı vardı. Onların da büyük kısmı yandı ve arılar telef oldu. Geriye 10 civarında kovan kaldı. Büyük korku yaşadık. Tek tesellimiz ise canımıza bir zararın gelmemesi" dedi.
Bahçesi zarar gören Avni Görgöz de gece uyandığında çevresini alevlerin sardığını ifade ederek, "Canımızı kurtardık ilk olarak. Yangın evimizin dibine kadar geldi ama evlerimiz çok şükür yanmadı. Bahçelerimiz, her yer yandı. Çok büyük hasar oldu. Sulama sistemimiz komple zarar gördü. Ağaçlarımızın büyük çoğunluğu zarar gördü. Candan uzak oldu, çok şükür" diye konuştu.
Alibey Görgöz ise hayvanlarını zor kurtardığını söyleyerek, "Yangın elektrik tellerinden çıktı. Yangından sonra baktık ki elektrik telleri üst üste atmış. Çok sayıda ağacımız yandı" diye konuştu.
Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!