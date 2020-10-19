Elazığ'daki trafik kazasında ağır yaralanan 4 kişiden 2'si hayatını kaybetti

Alınan bilgiye göre, dün akşam Bekir Akın'ın kullandığı 81 AZ 528 plakalı otomobil ile M.S. yönetimindeki 23 BH 883 plakalı otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 4 kişi kentteki hastanelerde tedavi altına alındı.

Kazada ağır yaralanan Ayşe T. ve Fethi A, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtulamadı.

Dün akşam Bekir Akın yönetimindeki 81 AZ 528 plakalı otomobil, Elazığ-Tunceli kara yolunda M.S. yönetimindeki 23 BH 883 plakalı otomobille çarpışmış kazada 2'si ağır 4 kişi yaralanmıştı.