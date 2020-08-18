Elazığ'daki silahlı kavgaya ilişkin bir kişi tutuklandı

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Kentte önceki gün Tahir Şaşmaz Caddesi'ndeki bir iş yerinin işletmecileri ile apartman sakinleri arasında gürültü tartışması nedeniyle çıkan kavgada 5 kişinin pompalı tüfekle yaralanması ile ilgili İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olay sonrası kaçan B.A'yı suç aleti silahla yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.A, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olaya ilişkin gözaltına alınan 8 kişi ise emniyetteki ifadeleri sonrası serbest bırakıldı.

Elazığ'da önceki gün Tahir Şaşmaz Caddesi'ndeki bir binanın altında bulunan bilgisayar oyunu salonunun işletmecileri ile apartman sakinleri arasında iş yerinin gürültüye neden olduğu gerekçesiyle tartışma çıkmış, tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada pompalı tüfekle rastgele ateş edilmesi sonucu saçma isabet eden 5 kişi yaralanmıştı.