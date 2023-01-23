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Elazığ'daki silahlı kavgada 2 kişi gözaltına alındı

Elazığ´da husumetli iki işi arasında silahlı kavga çıktı. Olayda yaralanan olmazken, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Giriş: 23.01.2023 - 19:03 | Güncelleme: ABONE OL
Elazığ'daki silahlı kavgada 2 kişi gözaltına alındı
Elazığ´da silahlı kavga: 2 gözaltı
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DHA

Olay, 16.30 sıralarında Ataşehir Mahallesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre aralarında husumet olduğu belirtilen Ö.Ö. ile M.U. arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın silahlı kavgaya dönüştüğü olayda Ö.Ö. ve M.U. tabancayla birbirlerine ateş etti.

Kimsenin yaralanmadığı olayda, tabancalardan çıkan kurşunlar çevredeki otomobillere isabet etti.

İhbarla olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ö.Ö., M.U. ve ismi öğrenilemeyen bir kişi, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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