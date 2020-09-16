Yangında, meşe ağaçlarının bulunduğu yaklaşık 300 dekar ormanlık alan zarar gördü. Yangının bölgeden geçen yüksek gerilim hattından kaynaklanmış olabileceği değerlendiriliyor.

Palu ilçesi Damlapınar köyü kırsalında dün öğle saatlerinde meşe ağaçlarının bulunduğu ormanlık alanda çıkan yangını söndürmek için bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü, Palu ve Kovancılar Belediyesi itfaiye ekipleri ile Elazığ Belediyesi itfaiyesinden takviye ekipler sevk edilmişti.