Elazığ'daki hain terör saldırısı hafızalardan silinmiyor

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğüne 18 Ağustos 2016'da PKK'lı teröristlerce bomba yüklü araçla düzenlenen, 3 polisin şehit olduğu, 217 kişinin yaralandığı hain saldırı hafızalardan silinmiyor.Saldırıda yaralanan vatandaşlar, huzurun ve kardeşliğin hedef alındığı dehşeti unutamıyor.Bombalanan emniyet müdürlüğü binasının bulunduğu alanın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla şehitler anısına "Millet Bahçesi"ne dönüştürülüp halkın hizmetine açılmasından mutluluk duyan Elazığlılar, saldırıyı gerçekleştiren terör örgütü PKK'yı lanetliyor.- "Terörün sonu gelecek"Saldırıdan yaralı kurtulan tır şoförü Abdulbasit Özdemir, AA muhabirine, terörün yıktığı yerin devletin çalışmalarıyla güzel bir alana dönüştürdüğünü söyledi.Terör saldırısını unutamadığını aktaran Özdemir, ağır yaralandığı saldırıdan sonra bir gözünü kaybettiğini, vücudunun çeşitli yerlerinde izler kaldığını belirtti.Olayın üzerinde 4 yıl geçmesine rağmen yaşadıklarını unutamadığını dile getiren Özdemir, devletin, bu süreçte hep yanında olduğunu aktardı.Özdemir, şöyle konuştu:"Terör istediği kadar yıksın, devletimiz daha güzellerini yapıyor. Allah devletimizden razı olsun. Gözümü kaybedince işimi yapamaz hale geldim. Bana iş imkanı sağladılar. O harabe yer, şu an millet bahçesi oldu. Devlet her zaman yapar. Yapmaya da devam edecek. Allah'ın izni ile terör diye bir şey kalmayacak. Yakında inşallah devletimiz terörü bitirecek. İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'ya çok teşekkür ederim. Bu işi organize eden en baştaki kişiyi de bundan 2 ay önce etkisiz hale getirdiklerini duyurmuştu. Terörün sonu gelecek en sonunda."- "Devletimiz her zaman halkının arkasındadır"Saldırıda yaralanan vatandaşlardan Vehbi Karataş da bir yurtta çalıştığı sırada yaraladığını, hain saldırının hafızalarına kazındığını aktardı.Karataş, "Allah bu hainlerin belasını versin. Biz böyle bir şey ile ilk defa karşılaştık. Allah onlara fırsat vermesin. Biz vatanımız için canımızı her zaman feda ederiz. Allah devletimizden razı olsun. Bizlere sahip çıktı. O sırada devletimiz arkamızda durdu. Yıkılan emniyet binasının yerine vatandaşa açık bir millet bahçesi haline getirdi. Allah devletimizden razı olsun, görsünler ki devletimiz her zaman halkının arkasındadır. Halkına milletine sahip çıkan bir devlettir. Kim ne derse desin, böyle bir devlet ne gelmiştir, ne de görülmüştür." ifadelerini kullandı.Vatandaşlardan Fethi Kanbay ise iş yerine giderken deprem şiddetinde bir sarsılma hissettiğini, arkasına baktığında büyük dumanlar gördüğünü söyledi.Olay yerinde yaralılara yardım ettiğini dile getiren Kanbay, şöyle devam etti:"Bu işi yapanların Allah belasını versin, aradan 4 yıl geçti hala o günü unutamıyorum. Allah devletimizden de razı olsun, güzel bir millet bahçesi yaptı. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Millet bahçesinde şehitlerimiz için dua ediyoruz."Selami Gökalp de devletin şehitlerin kanını yerde bırakmadığını belirterek, "Saldırı çok kötüydü. Hala o acıları yaşıyoruz. Devletimiz, çok şükür o yaraları kapatmak için çalışıyor." ifadelerini kullandı.Elazığ'da 18 Ağustos 2016'da terör örgütü PKK mensuplarınca bomba yüklü araçla İl Emniyet Müdürlüğüne düzenlenen saldırıda polis memurları Serhat Öztürk, Elvan Özbay ve Yusuf Kenan Mutlu şehit olmuş, 217 kişi yaralanmıştı. Saldırıda hasar gören İl Emniyet Müdürlüğü binası ise daha sonra yıkılmıştı.