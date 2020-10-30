Elazığ'daki ev yangınında yaralanan iki kardeşten biri hayatını kaybetti

Prizdeki şarj cihazından kaynaklandığı belirlenen yangında yaralanan 4 yaşındaki Kağan Kaplan, kaldırıldığı Fırat Üniversitesi Hastanesinden Malatya Turgut Özal Tıp Merkezine sevk edildi.

Kaplan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Yangında yaralanan 2 yaşındaki Koray Kaplan'ın tedavisi sürüyor.

Çaydaçıra Mahallesi Adnan Kahveci Bulvarı'ndaki bir sitede 4 katlı apartmanın bodrum katında çıkan yangında evde bulunan kardeşler 8 aylık Hira Nur, Koray ve Kağan Kaplan yaralanmıştı.

Ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırılan 3 kardeşten Hira Nur bebek müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Yangın sırasında çocukların evde yalnız olduğu öğrenilmişti.