22 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Üç tarafı sularla çevrili Türkiye’nin yarım adası konumundaki Elazığ’da, bazı bölgelerin turizme kazandırılması için çalışmalar yapılıyor.
İHA'nın haberine göre Vali Çetin Oktay Kaldırım, kentte daha önce birçok kişinin bilmediği yerleri, sürekli ziyaret ettiği bölge sakinlerinden öğrenerek inceleme yapıyor.
Son olarak Elazığ’ın Keban ve Baskil ilçesi arasında kalan, Karakaya ile Keban Barajı’nın bağlantı kolu olan bölgede kara leyleklerin yaşadığını öğrenen Vali Kaldırım harekete geçti. Bir bölge sakininin gönderdiği fotoğraflarla haberdar olduğu kanyonda inceleme yapan Kaldırım, inceleme sonrasında bölgenin adını 'Kara Leylek Kanyonu' koyduklarını açıkladı.
"BURAYI KEŞFETMİŞ OLDUK"
Bölgenin kara leyleklerinin gelip çoğaldığı bir yer olduğuna dikkat çeken Vali Kaldırım, "Görülmeye değer bir yer. Hem florası hem faunası hem de doğal güzellikleri dikkat çekici. Anladığımız kadarıyla burada bir yerleşim var. Burada mağaralardan onlarca var, insan yapısı olduğunu da görüyoruz. Burası Kapadokya'yı da andırıyor. Burayı keşfetmiş olduk, oy birliği ile ismini de Kara Leylek Kanyonu koyduk. İnşallah bu şekilde markalaşacak ve turizme çok büyük katkı verecektir" dedi.
YÖRE SAKİNLERİ İLK DEFA KARA LEYLEKLERİ GÖRDÜ
Yaklaşık 8 senedir Karakaya Barajı üzerinde balıkçılık yaptığını ve ilk kez kara leylek gördüğünü ifade eden 32 yaşındaki Ali Aslan, “İlk defa böyle bir leylek türünü görüyoruz. Kara leylek denilen bir kuş türü ülkemizde çok nadir görülen bir şey. Yaklaşık 8 senedir burada çalışıyorum şimdiye kadar böyle bir şeye rastlamadık. Leyleklerin yuvasına baktığımız zaman bir senelik bir yuva gibi görünüyor. Buralar, doğa, su ve mevki olarak gezip görülebilecek yerler. Böyle bir kuş türünün buraya gelmesi inşallah turizme canlılık getirir” ifadelerini kullandı.
Kara leylekleri, hayatında ilk kez canlı olarak gördüğünü belirten ilçe sakinlerinden Hüseyin Can ise “Burası şu anda revaçta olan bir yer ve kimsenin bilmediği bir nokta. İnsanların küçükken izlediği çizgi filmlerdeki kara leylekleri, canlı olarak hayatımda ilk defa burada gördüm. Çok harika ve insanlara karşı bir tepki göstermiyorlar. Aynı zamanda mağaraların oluşumu turizm açısından çok mükemmel. Saklı bir cennet desek yeridir. Bu leylekler görülmeye değer" diye konuştu.
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