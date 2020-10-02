Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı

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İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucu ticareti ve kullanımının önlenmesi amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında, uyuşturucu satışı yaptıkları belirlenen F.D, V.Ç. ve O.B. düzenlenen operasyonla yakalandı.

Zanlıların, uyuşturucuyu sakladıkları tespit edilen pansiyon ve ikamette yapılan aramada, 2 kavanoz içerisinde 100 gram metamfetamin ile bir miktar uyuşturucu ve uyarıcı madde ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlılar, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.