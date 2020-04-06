Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda iki kişi gözaltına alındı

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticareti, nakli veya kullanımının önlenmesine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

N.A. ve M.S.Ö'nün otomobille uyuşturucu nakledeceği bilgisine ulaşan ekipler, takibe aldıkları şüphelilerin otomobilini durdurdu.

Otomobilde narkotik köpeğiyle yapılan aramada, aracın kapısına gizlenmiş 500 gram toz esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan iki şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.