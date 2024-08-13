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        Haberler Gündem Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli yakalandı - Güncel haberler

        Elazığ'da uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı

        Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.08.2024 - 21:10 Güncelleme: 13.08.2024 - 21:10
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        Uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı
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        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, uyuşturucu madde kullanan kişilere ve sokak satıcılarına yönelik çalışma gerçekleştirdi.

        Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 7 zanlı yakalandı.

        Şüphelilerin üst aramasında ve ikametlerinde 6 parça halinde 378,98 gram esrar, bir miktar sentetik uyuşturucu ve uyarıcı nitelikte hap ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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