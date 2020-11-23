Elazığ'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

AA

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, istihbarat çalışması neticesinde uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda kent merkezi ile Palu ilçesinde dört farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekiplerce 3 şüpheli yakalandı.

Söz konusu adreslerde yapılan aramada, bir miktar uyuşturucu, uyuşturucu kullanma aparatı, ruhsatsız tabanca ve pompalı tüfek, mermi ve 3 cep telefonu ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.