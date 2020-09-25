Elazığ'da uyuşturucu operasyonlarında 3 şüpheli tutuklandı

AA

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti, sevkiyatı ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında kent merkezinde şüphe üzerine durdurdukları otomobilde 6 kilo 50 gram toz esrar ele geçirdi.

Otomobildeki 2 şüpheli ile onlarla bağlantılı olduğu tespit edilen İstanbul'da 2 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlılardan 2'si emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı, 2'si adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Ayrıca, kent merkezinde durdurulan başka bir otomobilde 49 gram kokain bulundu. Otomobilin sürücüsü Z.Y'nin iş yerinde de arama yapan ekipler 44 gram kokain ele geçirdi.

Gözaltına alınan Z.Y, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan, kent genelinde gerçekleştirilen diğer uygulamalarda da ekiplerce bir miktar uyuşturucu ele geçirildi, uyuşturucu kullandığı tespit edilen 6 kişi hakkında adli işlem yapıldı.