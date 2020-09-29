Elazığ'da üreticilere devlet desteğiyle 500 koç dağıtıldı

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Elazığ Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliğince "Koyun ve Keçilerde Verimliliği Arttırma Projesi" kapsamında Kozluk köyündeki Teke ve Koç Geliştirme İşletmesinde yetiştirilen koçlardan 500'ü, kurayla belirlenen küpe numarasına göre 120 yetiştiriciye teslim edildi.
İşletmede düzenlenen programda konuşan İl Tarım ve Orman Müdürü Turan Karahan, sağlanan desteklerle hayvancılıkta verimliliği artırmayı hedeflediklerini söyledi.
Bu kapsamda Bakanlık destekleriyle yüzde 50 hibeyle kurulan ve 1 milyona mal olan işletmede yetiştirilen hayvanları üreticilere dağıttıklarını ifade eden Karahan, "Her bir besiciye en fazla 5 koç olacak şekilde yüzde 50 hibeyle dağıtım yapıyoruz. Bu yıl için planladığımız 500 damızlık koçun dağıtım törenini gerçekleştiriyoruz." dedi.
Elazığ'ı hayvan üretiminde ön sıralara taşımaya çalıştıklarını anlatan Karahan, "İlimiz küçükbaş hayvancılıkta hem akkaraman hem de morkaraman ırkıyla ilgili çok ciddi kapasiteye sahip. Bugün dağıtacağımız koçlarla bu sektördeki verimliliği bir kat daha artırmış olacağız." diye konuştu.
Elazığ Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mahmut Sezer de bir yıl önce devlet desteğiyle kurdukları işletmede ürettikleri hayvanları dağıtmaya başladıklarını belirtti.
Bu üretimin il ve ülke ekonomisi için hayırlı olmasını dileyen Sezer, "Koçlarımız gerçekten çok kaliteli. Dışarıdan herhangi bir üreticiden hayvan almıyoruz. Halk elinde ıslah projesinde seçilen hayvanları alıyoruz." diye konuştu.
Yetiştiricilerden Cevdet Üzüm ise "Allah devletimizden razı olsun. Baktığımız hayvanların kaliteli olması için bu imkandan faydalanıyoruz." dedi.
Gökhan Akpolat da 20 yıldır hayvancılıkla uğraştığını anlatarak, "Üretimimizin daha kaliteli olması açısından burada kurayla damızlık koç verilecek. Bu güzel projeyi ilimize kazandırdıkları için mutluyuz. Daha iyi üretim için buradayız." ifadelerini kullandı.
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