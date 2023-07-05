Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem

Elazığ'da trenin çarptığı kadın ve çocuk yaralandı

Elazığ'da trenin çarptığı kadın ve çocuk yaralandı. Ağır yaralı çocuk çevredekiler tarafından araçla kadın ise ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı

Giriş: 05.07.2023 - 23:26 | Güncelleme: ABONE OL
Elazığ'da trenin çarptığı kadın ve çocuk yaralandı
Elazığ'da tren kazası: 2 yaralı
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
İHA

Kaza merkeze bağlı Sürsürü Mahallesi Şehit Polis Lami Karaağaç Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tren yolundan karşıya geçmeye çalışan 4 yaşındaki Ö.E.K. ile F.G.'ye (36) Malatya'dan Elazığ istikametinde seyir halinde olan tren çarptı.

Çarpmanın etkisi ile çocuk trenin altında kalırken kadın ise kenara savruldu. Çarptığının farkında olmayan makinist ilerlerken, kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı çocuk çevredekiler tarafından araçla kadın ise ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri güvenlik şeridi çekerek inceleme yaptı. Öte yandan trenin tespit edilmesi için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Tekirdağ'da iki araç çarpıştı: 7 yaralı
Tekirdağ'da iki araç çarpıştı: 7 yaralı
Yerinden çıkan beton pompası can aldı
Yerinden çıkan beton pompası can aldı
Otomobil TIR'ın altına girdi: 2 ağır yaralı
Otomobil TIR'ın altına girdi: 2 ağır yaralı
Balkonda oturuyordu, başına isabet eden saçma ile öldü
Balkonda oturuyordu, başına isabet eden saçma ile öldü

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.