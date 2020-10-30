Elazığ'da tır ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Alınan bilgiye göre, C.K. idaresindeki 14 GE 717 plakalı otomobil, Elazığ-Diyarbakır kara yolunun Akçakiraz beldesi kavşağında, H.S'nin kullandığı 23 AAT 810 plakalı tır ile çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil orta refüje çıkarak durdu.

Kazada, sürücü C.K. ile yanındaki kişi otomobilde sıkışarak yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırıldı.