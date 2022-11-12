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Elazığ'da soluk borusuna şeker kaçan çocuğu başhekim nasıl kurtardı?

Soluk borusuna şeker kaçan çocuğun getirildiği acil serviste bulunan başhekim, yaptığı müdahale ile çocuğu kurtardı. Çocuğun acil servise girişi ve yapılan müdahale güvenlik kameralarına yansıdı.

Giriş: 12.11.2022 - 10:51 | Güncelleme: ABONE OL
Elazığ'da soluk borusuna şeker kaçan çocuğu başhekim nasıl kurtardı? O anlar kamerada! - Gündem Haberleri
O sırada başhekim acil servisteydi!
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AA

Elazığ'da soluk borusuna şeker kaçan çocuk, bir hastanenin acil servisinde yapılan müdahaleyle kurtarıldı.

İHA
İHA

Fevzi Çakmak Mahallesi'nde, ismi öğrenilemeyen bir çocuğun soluk borusuna şeker kaçtı. Durumu fark eden aile, çocuğu özel bir hastanenin acil servisine yetiştirdi.

DHA
DHA

O sırada serviste bulunan Başhekim Yusuf Kenan Aydın'ın yaptığı müdahaleyle çocuk kurtuldu.

Çocuğun acil servise girişi ve doktorun müdahalesi güvenlik kamerasına yansıdı.

Haberin görseli İHA tarafından servis edildi

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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