Elazığ'da sit alanında izinsiz kazı yapmaya çalışan 4 kişi suçüstü yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Örencik köyü Kale mevkisinde bulunan sit alanında izinsiz kazı yapılacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Şüphelileri suçüstü yakalamak isteyen ekipler, kazı yapılacağı öğrenilen bölgede tedbir aldı.

Ekipler, ellerindeki dedektör ve kazı malzemeleri ile bölgeye gelen şüpheliler S.A. (27),Ş.H. (26),B.Y. (31) ve A.E'yi (28) sit alanına zarar vermeden suçüstü yakaladı.

Olay yerindeki aramada, dedektör ve kazı malzemeleri ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.