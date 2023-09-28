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        Haberler Gündem Elazığ'da silahlı kavgada bir kişi yaşamını yitirdi - Güncel haberler

        Elazığ'da iki grup arasında silahlı kavga: 1 ölü

        Elazığ'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.09.2023 - 22:41 Güncelleme: 28.09.2023 - 22:42
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        Elazığ'da iki grup arasında silahlı kavga: 1 ölü
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        Zafran Mahallesi Hamdi Başaran Caddesi yakınlarındaki arazide iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

        Tabanca ve pompalı tüfeklerin kullanıldığı kavgada Yusuf S. vuruldu.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri, Yusuf S'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.

        Olay yerinden kaçan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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