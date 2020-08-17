Elazığ'da silahlı kavga: 5 yaralı

AA

Alınan bilgiye göre, Tahir Şaşmaz Caddesi'ndeki bir binanın altında bulunan bilgisayar oyunu salonunun işletmecileri ile apartman sakinleri arasında iş yerinin gürültüye neden olduğu gerekçesiyle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada pompalı tüfekle rastgele ateş edilmesi sonucu saçma isabet eden 5 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Polis ekipleri, 8 kişiyi gözaltına aldı.