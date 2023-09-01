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        Haberler Gündem Elazığ'da seyir halindeki otomobil yandı - Güncel haberler

        Elazığ'da seyir halindeki otomobil yandı

        Elazığ'da seyir halindeki otomobil alev alarak yandı. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangında otomobil kullanılamaz hale geldi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.09.2023 - 00:43 Güncelleme: 01.09.2023 - 00:43
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        Elazığ'da seyir halindeki otomobil yandı
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        Olay, akşam saatlerinde Sanayi Mahallesi 25´inci sokakta meydana geldi.

        Seyir halindeki sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobilin motor kısmından, bilinmeyen nedenle dumanlar yükselmeye başladı.

        Yangını fark eden sürücü, otomobili yol kenarında durdurup itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen Elazığ Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, otomobil kullanılamaz hale geldi.

        Ekipler, yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için inceleme başlattı.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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