Elazığ'da şehit güvenlik güçleri ile iki depremde hayatını kaybedenlerin anısına bin fidan dikildi

AA

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin katılımıyla Valilikçe başlatılan ağaç dikme seferberliği kapsamında Orman Bölge Müdürlüğünün desteğiyle tarihi Harput Mahallesi'nde fidan dikme etkinliği gerçekleştirildi.

Etkinlikte, jandarma ekipleri terörle mücadelede şehit düşen güvenlik güçleri ile Elazığ ve İzmir depremlerinde yaşamını yitirenlerin anısına yaklaşık bin fidanı toprakla buluşturdu.

Fidan dikim etkinliğinin sonunda vatan şehitleri ile Elazığ ve İzmir depreminde hayatını kaybedenler için dua edildi.

Daha yeşil bir Elazığ için Valilik öncülüğünde 2 Kasım'dan itibaren başlatılan ağaç dikme seferberliği ile ay sonuna kadar 223 bin fidanın toprakla buluşturulması hedefleniyor.