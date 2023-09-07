Elazığ'da minibüs şarampole devrildi: 3 yaralı
Elazığ'da minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı
Giriş: 07.09.2023 - 01:17 Güncelleme: 07.09.2023 - 01:17
Mehmet D. idaresindeki minibüs, Elazığ-Diyarbakır kara yolunun 30'uncu kilometresinde lastiğinin patlaması nedeniyle kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Kazada sürücü ile araçtaki 2 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar sağlık ekiplerince Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırıldı.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.