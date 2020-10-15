Elazığ'da şantiyeden kablo hırsızlığı: 9 gözaltı

Baskil'de bulunan bir şantiyede 7 rulodan oluşan 1841 kilogram ağırlığında 7 bin metre uzunluğunda bakır kablo çalındı.

Şantiye yetkilisi B.A'nın durumu Elazığ İl Jandarma Komutanlığına bildirmesi üzerine ekipler geniş çaplı çalışma başlattı.

Yapılan çalışmada hırsızlık olayını gerçekleştirenlerin M.G, İ.Y, E.Y, M.Y, E.Y, B.Y, H.Y, E.D. ve S.S. olduğu tespit edildi.

Ekipler Diyarbakır'da 9 farklı adrese eş zamanlı düzenledikleri operasyonda 9 şüpheliyi yakaladı.

Gözaltına alınan ve Elazığ'a getirilen şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.