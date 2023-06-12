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Elazığ'da sahte parayla alışveriş yapan 3 şüpheli tutuklandı

Elazığ’da ikinci el ürünlerin satıldığı mobil uygulamadan ulaştıkları kişilerden sahte parayla telefon satın aldığı tespit edilen 4 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilerden 3’ü, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı

Giriş: 12.06.2023 - 19:42 | Güncelleme: ABONE OL
Elazığ'da sahte parayla alışveriş yapan 3 şüpheli tutuklandı
DHA

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, şüphelilerin sahte para kullanarak alışveriş yaptıkları ihbarıyla çalışma başlatıldı.

Çalışmada, şüphelilerin ikinci el ürünlerin satıldığı mobil uygulamadan belirledikleri kişilerle buluşarak, sahte parayla ürünleri aldıkları tespit edildi.

Şüpheliler Y.S (19), H.Y (30), A.B (23) ve A.S (19), belirlenen adreslerinde eş zamanlı operasyonlarla gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise 1 tabanca, 3 tabanca fişeği, sahte olduğu değerlendirilen 100 TL'lik 40 banknot para, 8 tarihi eser olduğu değerlendirilen çeşitli dönemlerden kalmış sikke ve tuğra ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.S., H.Y. ve A.B., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. A.S. ise serbest bırakıldı.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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