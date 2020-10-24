Elazığ'da Roma dönemine ait "tümülüs" turizme kazandırılacak

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Dağ eteklerinde Fırat Nehri Havzası ve Uluova'ya hakim bir konumda yer alan, 20 metre yüksekliğinde, 50 metre çapındaki tümülüs tonlarca yığma taştan oluşuyor. Fırat Üniversitesi akademisyenlerince bölgede yapılan "prehistorik dönem arkeolojik yüzey araştırması" sonucu Değirmenönü tümülüsünün, doğusundaki bir tepenin zirvesinde yeni keşfedilen ve Roma dönemine tarihlendirilen kale kalıntıları ile bağlantılı olduğu tespit edildi. Bundan yola çıkılarak Değirmenönü tümülüsünün kalenin kralı ya da kraliyet ailesine ait olabileceği sonucuna varan araştırma ekibi, tarihe ışık tutacak tümülüsün gizeminin ortaya çıkarılması amacıyla arkeolojik kazı yapılması için çalışma başlattı.