Resmi Gazete'de yer alan Cumhurbaşkanı Kararı'na göre, merkez ilçeye bağlı Rüstem Paşa Mahallesi sınırları içerisinde bulunan yaklaşık 6 hektar büyüklüğündeki alanın riskli alan ilan edilmesi kararlaştırıldı.

AA'nın haberine göre; söz konusu karar, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun'un 2'nci maddesi gereğince verildi.