15 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Elazığ'da, Organize Sanayi Bölgesi'ndeki plastik fabrikasında çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Organize Sanayi Bölgesi'ndeki plastik fabrikasının stok bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çok sayıda yangın söndürme aracıyla müdahale ettiği yangın, yaklaşık 3 saat süren çalışma sonucunda kontrol altına alındı.
Organize Sanayi Bölgesi'nde plastik ürün imalatı yapan fabrikada, 2 yıl önce de yangın çıktığı öğrenildi.
Vali Çetin Oktay Kaldırım, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları ve Organize Sanayi Bölgesi Müdürü Suat Öztürk, olay yerinde incelemelerde bulundu.
Kaldırım, yaptığı açıklamada, fabrikada talihsiz bir yangın çıktığını, yangında can kaybı yaşanmamasının sevindirici olduğunu belirtti.
Tüm ekiplerin yangına kısa sürede müdahale ettiklerini ifade eden Kaldırım, fabrikada 2 yıl önce de yangın çıktığını anımsattı.
Vali Kaldırım, sözlerine şöyle devam etti:
"Tekrar talihsiz bir olay yaşandı. Üretim ve ham madde stok yerini ayırmış, tedbir alınmıştı. Allah başka kaza bela vermesin. Keşke olmasaydı ama ekiplerimiz, anında gerekli müdahaleleri yaptı. Yangının ana binaya, fabrikaya geçmesini engellediler. Ham madde zarar gördü, o da inşallah telafi edilir. Cana bir şey olmasın. Allah daha beterinden korusun. Buradan bütün ekiplere teşekkür ediyorum."
Fabrika sahibi Mehmet Yücedağ ise fabrikada 2 yıl önce çıkan yangın sonrasında üretim ve stok bölümlerini ayırdıklarını belirterek, gereken önlemleri ve tedbirleri aldıklarını dile getirdi.
Buna rağmen talihsiz bir şekilde fabrikada tekrar yangın çıktığını aktaran Yücedağ, ekiplerin kısa sürede müdahalesi ile yangının üretim bölümüne sıçramadan söndürüldüğünü söyledi.
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