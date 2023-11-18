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        Haberler Gündem Elazığ'da peş peşe korkutan depremler! 18 Kasım 2023 Kandilli ve AFAD son depremler listesi ile az önce deprem mi oldu?

        Elazığ'da peş peşe korkutan depremler! İşte 18 Kasım 2023 Kandilli ve AFAD son depremler listesi

        Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi 18 Kasım Cumartesi günü için yayınlandı. Kandilli Rasathanesi tarafından açıklanan verilere göre 18 Kasım'da Elazığ'da peş peşe depremler meydana geldi. İşte 18 Kasım 2023 Cumartesi Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.11.2023 - 07:57 Güncelleme: 18.11.2023 - 07:57
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        • 1

          Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi her gün güncelleniyor. Meydana gelen son dakika depremlerin merkez üssü, saati ve büyüklüğü AFAD ve Kandilli tarafından paylaşılıyor. AFAD tarafından duyurulan verilere göre 18 Kasım Cumartesi günü Elazığ Kovancılar ve Karakoçanda peş peşe deprem oldu. İşte 18 Kasım 2023 Kandilli ve AFAD son depremler listesi ile meydana gelen depremler...

        • 2

          ELAZIĞ'DA KORKUTAN DEPREM!

          AFAD tarafından açıklanan verilere göre 18 Kasım günü saat 07:18'de Elazığ Kovancılar'da 2.6, ve saat 07:23'te ise Elazığ Karakoçan'da 2.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

        • 3

          SON DEPREMLER LİSTESİ

          Kandilli Rasathanesi ve AFAD son dakika deprem haberlerini canlı olarak paylaşıyor.

        • 4
        Haberi Hazırlayan: Elif Büşra Cebeci
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