Türkiye genelinde gün içinde pek çok artçı ve bağımsız depremler meydana geliyor. Yurdumuzun dört bir yanında yaşanan sarsıntılar AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan son depremler listesi ile takip edilebiliyor. Ülkemizde bugün meydana gelen son dakika depremlerin detaylarını haberimizde derledik. İşte, 8 Mayıs 2024 anlık AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...