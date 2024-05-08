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        Haberler Gündem Elazığ'da peş peşe depremler! 8 Mayıs 2024 bugünkü AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika deprem listesi az önce deprem mi oldu?

        Elazığ'da peş peşe depremler! Bugünkü AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

        Aktif fay hatları bulunan ülkemizde son dakika deprem listesi hemen her saat güncelleniyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD son dakika deprem listesi ile yaşanan sarsıntıların merkez üssü, büyüklüğü gibi bilgileri kamuoyuyla paylaşıyor. Edinilen bilgiye göre son olarak; 8 Mayıs Çarşamba günü Elazığ'da peş peşe depremler meydana geldi. İşte, 8 Mayıs 2024 bugünkü güncel Kandilli ve AFAD son depremler listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.05.2024 - 08:15 Güncelleme: 08.05.2024 - 21:34
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        • 1

          Türkiye genelinde gün içinde pek çok artçı ve bağımsız depremler meydana geliyor. Yurdumuzun dört bir yanında yaşanan sarsıntılar AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan son depremler listesi ile takip edilebiliyor. Ülkemizde bugün meydana gelen son dakika depremlerin detaylarını haberimizde derledik. İşte, 8 Mayıs 2024 anlık AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...

        • 2

          MALATYA'DA DEPREM!

          Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinden alınan bilgiye göre; bugün saat 06:02'de Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde 1.2 büyüklüğünde bir deprem yaşandı. Depremin derinliği ise 7 km olarak ölçüldü.

        • 3

          ELAZIĞ PEŞ PEŞE SALLANDI!

          AFAD tarafından açıklanan verilere göre; bugün Elazığ'ın Sivrice ilçesinde bir saat içinde peş peşe üç deprem meydana geldi. Bu sarsıntıların en büyüğü saat 05:53'te 2.4 büyüklüğünde kaydedildi. Depremin derinliği 7 km olarak belirlendi.

        • 4

          AFAD VE KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

          Türkiye genelinde meydana gelen depremler, AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin hassas ölçümleriyle belirleniyor. Ülkemizde gerçekleşen depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından anbean yayınlanıyor.

          AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

          KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

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