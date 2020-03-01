Elazığ'da otomobille pikap çarpıştı: 5 yaralı



Elazığ'da otomobille pikabın çarpışması sonucu biri ağır 5 kişi yaralandı.

Furkan Demirel idaresindeki 06 MLD 23 plakalı pikap, Elazığ-Diyarbakır kara yolunun Kuyulu köyü kavşağında Mehmet Çamuka yönetimindeki 12 AK 342 plakalı otomobille çarpıştı.

Refüje çarparak savrulan araçlardaki sürücüler ile pikapta bulunan 3 kişi yaralandı. Otomobilde sıkışan sürücü ekiplerce çıkarıldı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Ulaşıma kapanan yol araçların çekiciyle kaldırılmasının ardından yeniden açıldı.