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Elazığ'da otomobille çarpışan motosikletli öldü

Elazığ'da otomobil ile çarpışan 21 yaşındaki motosikletin sürücüsü Mustafa Ulukaya, yaşamını yitirdi

Giriş: 10.05.2023 - 22:57 | Güncelleme: ABONE OL
Elazığ'da otomobille çarpışan motosikletli öldü
Elazığ'da otomobille çarpışan motosikletli öldü
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DHA

Kaza, saat 20.30 sıralarında Hilalkent Mahallesi Malatya Caddesi´nde meydana geldi.

Mustafa Ulukaya yönetimindeki motosiklet, ana yoldan mahalle arasına dönüş yapmak isteyen T.D. yönetimindeki otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü Ulukaya, ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Fırat Üniversitesi Hastanesi´ne kaldırılan Ulukaya, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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