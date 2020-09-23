Elazığ'da Osmanlı dönemine ait 2 mezar taşı ele geçirildi

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbarat çalışması sonucu Karakoçan ilçesinde oturan M.D'nin tarihi eser kaçakçılığı yapacağı bilgisine ulaştı.

Ekipler, teknik ve fiziki takibe aldıkları şüpheliyi otomobili ile seyir halindeyken durdurdu.

Otomobilde yapılan aramada, Osmanlı dönemine ait 2 işlemeli mezar taşı ile bunlara ait mezar sanduka kapağı bulundu.

Ele geçirilen tarihi eserler, Elazığ Arkeoloji ve Etnoğrafya Müzesine teslim edildi.

Gözaltına alınan zanlının jandarmadaki işlemleri devam ediyor.