Elazığ'da orman yangını: Müdahale sürüyor

İHA

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde çıkan orman yangınına ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Edinilen bilgiye göre, dün akşam saatlerinde Sivrice ilçesi, Ügrük köyü mevkiinde bulunan ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.

Köy sakinlerinim haber vermesi üzerine olay yerine Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

İHA'nın haberine göre; yangında şu ana kadar 500 dönüm alanın ve bir evin zarar gördüğü öğrenildi.