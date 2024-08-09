Elazığ'da köyde yangın çıktı
Elazığ'ın Keban ilçesine bağlı Nimri köyünde çıkan yangın söndürüldü
Nimri köyünde otluk arazide henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle gece saatlerinde kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangının söndürülmesinin ardından yaklaşık 12 saat sonra bölgede tekrar dumanların yükseldiğini gören köy sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye Keban Belediyesi itfaiye, Orman Bölge Müdürlüğü ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle ve köylülerin desteğiyle yangın büyümeden söndürüldü.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.