Elazığ'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 11 kişiye para cezası

AA

İcadiye Mahallesi Balakgazi Caddesi'nde bulunan iş merkezindeki bir ofisin kumarhaneye çevrildiği ihbarı üzerine polis ekipleri çalışma başlattı.

Söz konusu ofise operasyon düzenleyen ekipler, 11 kişinin toplu halde bulunduğunu tespit etti.

Ofiste yakalanan 11 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'na aykırı davranmaktan ceza uygulandı.

Toplam 34 bin 650 lira para cezası verilen 11 kişiden ayrıca 30 gün evden çıkmamaları ve 10 kitap okumaları istendi.

Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım da konuya ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan kararlara herkesin uyması gerektiğini bildirdi.