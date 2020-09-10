Elazığ'da Kovid-19 karantina kurallarına uymayanlar KYK yurtlarına yerleştirilecek

Kentte Kovid-19 tedbirleri kapsamında "sağlık için hepimiz için" sloganıyla denetimde bulunuldu.
Denetime katılan Vali Erkaya Yırık, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında pazarlardaki tedbirlerle ilgili inceleme yaptı.
Tedbirlerine ilişkin bilgi alan Yırık, temizlik, maske ve sosyal mesafe kuralına uyulması konusunda uyarılarda bulundu.
Yırık, İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda "sağlık için, hepimiz için" sloganıyla 81 ilde eş zamanlı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) denetimi gerçekleştirildiğini söyledi.
Türkiye'nin salgınla mücadelede örnek bir ülke olduğunu aktaran Yırık, son günlerde denetimleri arttırdıklarını belitti.
Salgından kurtulabilmek için alınan kurallara uyulması gerektiğine işaret eden Yırık, "Üç kuralı ihmal ettiğimiz sürece maalesef salgın sıkıntısı ile bulaş riskinin fazlalığı ile karşı karşıya kalıyoruz. Kendi canımıza saygı duyuyorsak, yaşlılarımızı düşünüyorsak, çocuklarımızı korumak istiyorsak ve yüz yüze eğitiminin başlamasını arzu ediyorsak maske, mesafe ve temizlik kurallarına mutlaka uymamız lazım." dedi.
Pandemi Kurulu ile 65 yaş üstü vatandaşların pazarlara saat 10.00'a kadar gidip, ihtiyaçlarını gidermesine karar verdiklerini aktaran Yırık, şunları kaydetti:
"Düğünlerde masa düzeni olmasına, yemek olmamasına, nikahların birinci derece yakınların katılması şartı ile yapılmasına karar verdik. Yine toplu ulaşım araçlarında ayakta yolcu alınmamasına karar verdik. Vatandaşlarımızdan bunlara uymasını istiyoruz. Bundan sonraki süreçte maskesini takmayan, mesafe kuralına uymayan, hijyene dikkat etmeyen, özellikle maske takmayan vatandaşlarımıza aldığımız karar gereğince idari yaptırım kararı uygulayacağız. İzole haldeyken dışarı çıkan vatandaşımız olursa, tespiti halinde alınacak, yurtlara yerleştirilecek, orada karantina sürecini geçirmesi sağlanacak. Orada yapmış olduğu tüm masraflar kendisinden de alınacak. Bu da pandemi kurulunun kararlarından birisi. Vatandaşlara ceza kesiliyor. Ama vatandaşları bilinçlendirmek için mücadele ediyoruz."
Salgının tedbirden daha güçlü olmadığını, vatandaşların daima karşısındakini virüslü gibi düşünüp, öyle hareket etmesi gerektiğini dile getiren Yırık, süreci atlatabilmek için birçok kural aldıklarına, bunlara uyulması gerektiğine dikkati çekti.
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