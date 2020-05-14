Elazığ'da Kovid-19 ile mücadele eden sağlık çalışanları için 400 fidan dikildi

Valilik, İl Sağlık Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Orman Bölge Müdürlüğü organizesinde, salgının yayılma riski nedeniyle evlerine gidemedikleri için Harput Kız Öğrenci Yurdu'nda misafir edilen sağlık çalışanlarının katılımıyla yurt kampüsü içerisinde oluşturulan hatıra ormanında 400 çam fidanı toprakla buluşturuldu.
Dikilen her bir çam fidesinin gövdesine bir sağlık personelin isminin yer aldığı künye takıldı.
İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Cahit Polat, yaptığı açıklamada, Kovid-19 ile mücadelede ülke olarak dünyaya örnek olacak bir süreç yürütüldüğünü belirtti.
Normalleşme sürecinde hiç kimsenin rehavete kapılmaması ve bugüne kadar uygulanan tedbirlere harfiyen uyması gerektiğini aktaran Polat, şöyle konuştu:
"Bilim Kurulunun, Sağlık Bakanlığının önerilerine, tavsiyelerine uymamız gerekiyor. Hatta zorunlu olmadıkça evden çıkmamalıyız. Bu süreç gerçekten kolay elde edilmedi. Devletimizin, Sağlık Bakanımızın çok emeği oldu, bu emekler inşallah heba olmaz. Bu süreçte en büyük pay sağlık çalışanlarına ait. Sağlık çalışanları bizim için çok değerli. Onların motivasyonunu artırmak için hatıra ormanı oluşturduk."
Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulsamet Eren ise ülke olarak salgınla mücadelede gösterdikleri başarıdan dolayı sağlık çalışanlarına şükran borçlu olduklarını dile getirdi.
Yaklaşık 2 aydır çok sayıda sağlık çalışanını yurtlarında misafir ettiklerini ve bugünlerin anısına yurt kampüsünde oluşturdukları ormanlık alana 400 çam fidanı diktiklerini belirten Eren, "1118 kapasiteli yurdumuzda yaklaşık 1 aydır sağlık çalışanlarımızı misafir ediyoruz. Onların daha mutlu ve motive olması adına burada tüm imkanlarımızı seferber etmiş durumdayız." diye konuştu.
Eren, yaşanılan bu sürecin, sağlık çalışanlarının salgına karşı vermiş oldukları mücadelenin unutulmamasını dilediklerini anlatarak, "İnşallah bu salgın sürecini de hayırlısıyla geride bırakacağız." ifadesini kullandı.
Programa, Elazığ Vali Yardımcısı Abdulkerem Abbasoğlu, Orman Bölge Müdürü Salih Çetiner ve sağlık çalışanları katıldı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!