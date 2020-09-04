Elazığ'da Kovid-19 denetimi

AA

İçişleri Bakanlığınca "Sağlık için hepimiz için" sloganıyla Türkiye genelinde uygulanan denetimler kapsamında, Elazığ Vali Yardımcısı Mahmut Şener, İl Jandarma Komutanı Ali Yıldız, İl Emniyet Müdürü Celal Sel, Elazığ Vali Fahribey Caddesinde bulunan iş yerlerini ziyaret ederek incelemelerde bulundu.Esnaftan iş yerlerindeki tedbirlerine ilişkin bilgi alan Şener, iş yerlerini ve çay bahçelerinde oturan vatandaşları maske, mesafe ve hijyen konusunda uyardı, kurallara uyan vatandaşlara da teşekkür etti.Dünyada ve Türkiye'de Kovid-19 salgınının artış eğilimine geçtiğini vurgulayan Şener, yolda geçen vatandaşlara yeni alınan tedbirleri anlatarak bilgi verdi.Denetimlerde polisler de bilgilendirici broşürler dağıttı.