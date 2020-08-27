Kentin Üçpınar Köyü kırsalındaki orman arazisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen Keban Belediyesine ait itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü.

AA'nın haberine göre, yangında 3 dönüm orman arazisi zarar gördü.