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        Haberler Gündem Güncel Elazığ'da korkunç olay: Mezarlıktaki poşetten bebek cesedi çıktı | Son dakika haberleri

        Elazığ'da korkunç olay: Mezarlıktaki poşetten bebek cesedi çıktı

        Elazığ'ın tarihi Harput Mahallesi'nde bulunan mezarlıkta poşete sarılı halde bebek cesedi bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 27.08.2024 - 16:22 Güncelleme: 27.08.2024 - 16:22
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          Elazığ'ın merkeze bağlı tarihi Harput Mahallesi'ndeki kabristana yakınının mezarını ziyarete gelen bir vatandaş, mezarlığın yanında poşete sarılı hayvan leşi olduğunu düşündüğü bir cisim gördü.

          Durum Elazığ Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü ekiplerine bildirildi.

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          Mezarlık çalışanı toprağı kazdığında poşete sarılan cismin bebek cesedi olduğunu tespit ederek durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

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          Olay yerine gelen jandarma ekipleri, çalışma yaparak poşete sarılıp toprağa gömülen bebek cesedini bulunduğu yerden çıkardı.

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          Jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından bebeğin cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

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          Kabir ziyareti için mezarlığa geldiğini aktaran vatandaş, "Mezarlığın duvarının yıkıldığını fark ettim. Babama ve amcama dua okudum. Duaları okuduktan sonra mezarlığın yanında hayvan leşi olduğunu düşündüm. Korktum da işin aslında. Amcamın oğlunu aradım ve buradaki leşi çıkartalım dedim. Annem rahatsız olduğu için o gün oradan çıkartamadık. Ertesi gün annemi tekrar hastaneye götürdüm ondan sonra tekrardan mezarlığa gelecektim. Mezarlıklar müdürünü arayarak bizim mezarlığın duvarını yıktıklarını ve bir tane de leş olduğunu söyledim. Sağ olsun o da ekiplere söyledi. Ekiplerle birlikte buraya geldiğimizde ekipler bakınca bana bebek cesedi olduğunu söyledi. Bizde hemen jandarma ekiplerine bildirdik" dedi.

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          Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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