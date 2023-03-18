Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler İş-Yaşam

Elazığ'da konuşan Bakan Kurum, kentsel dönüşüm sürecine destek vereceklerini açıkladı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Elazığ'da yaptığı konuşmada, "Gerek vatandaşlarımıza gerekse bu işi yapacak anlaşmış yüklenici firmalara destek paketini Hazine ve Maliye Bakanlığı ile çalıştığımız projeyi açıkladı. 10 yıl vade ile 1 milyon 250 bin liraya kadar vatandaşlarımız riskli binalarındaki dönüşümü yapmaları maksadıyla veriyoruz" diye konuştu

Giriş: 18.03.2023 - 18:22 | Güncelleme: ABONE OL
Elazığ'da konuşan Bakan Kurum, kentsel dönüşüm sürecine destek vereceklerini açıkladı
HABERTURK.COM

Elazığ'da vatandaşlara seslenen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, şu değerlendirmede bulundu:

Dün açıkladığımız gibi kentsel dönüşüm sürecine destek veriyoruz. Gerek vatandaşlarımıza gerekse bu işi yapacak anlaşmış yüklenici firmalara destek paketini Hazine ve Maliye Bakanlığı ile çalıştığımız projeyi açıkladı. 10 yıl vade ile 1 milyon 250 bin liraya kadar vatandaşlarımız riskli binalarındaki dönüşümü yapmaları maksadıyla veriyoruz. Bakanlığımız uhdesinde bu süreci yürüteceğiz. Bu kapsamda ayrıca müteahhitlerimize teşvik veriyoruz. 5 yıl vade ile 1 yıl ödemesiz olmak üzere 250 milyon liraya kadar işin büyüklüğüne göre veriyoruz. İnşallah elbirliği içerisinde nasıl bugün Çanakkale'nin yıldönümü ise, nasıl Kahramanmaraş, Pazarcık'ta Çanakkale ruhu ile hareket edildiyse, Gakkoşlarımızla, Malatya, Hatay, Adıyamanlı kardeşlerimizle elele vereceğiz. Bir kez daha Elazığımıza geçmiş olsun dileklerimi, iletiyoru. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
18 ilde kripto para dolandırıcılığı operasyonu: 19 tutuklama
18 ilde kripto para dolandırıcılığı operasyonu: 19 tutuklama
Otomobilde başından vurulmuş halde ölü bulundu
Otomobilde başından vurulmuş halde ölü bulundu
Kalp krizi geçiren sürücü iki otomobile çarpıp öldü
Kalp krizi geçiren sürücü iki otomobile çarpıp öldü
Gece kulübünde bıçaklı kavga: 1 ölü
Gece kulübünde bıçaklı kavga: 1 ölü

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.