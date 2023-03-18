HABERTURK.COM

Elazığ'da vatandaşlara seslenen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, şu değerlendirmede bulundu:

Dün açıkladığımız gibi kentsel dönüşüm sürecine destek veriyoruz. Gerek vatandaşlarımıza gerekse bu işi yapacak anlaşmış yüklenici firmalara destek paketini Hazine ve Maliye Bakanlığı ile çalıştığımız projeyi açıkladı. 10 yıl vade ile 1 milyon 250 bin liraya kadar vatandaşlarımız riskli binalarındaki dönüşümü yapmaları maksadıyla veriyoruz. Bakanlığımız uhdesinde bu süreci yürüteceğiz. Bu kapsamda ayrıca müteahhitlerimize teşvik veriyoruz. 5 yıl vade ile 1 yıl ödemesiz olmak üzere 250 milyon liraya kadar işin büyüklüğüne göre veriyoruz. İnşallah elbirliği içerisinde nasıl bugün Çanakkale'nin yıldönümü ise, nasıl Kahramanmaraş, Pazarcık'ta Çanakkale ruhu ile hareket edildiyse, Gakkoşlarımızla, Malatya, Hatay, Adıyamanlı kardeşlerimizle elele vereceğiz. Bir kez daha Elazığımıza geçmiş olsun dileklerimi, iletiyoru. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.

ÖNERİLEN VİDEO