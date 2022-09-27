Dualarla Suriye'ye uğurlandılar

"Suriye Görev Gücü"nde yer alacak Elazığ'daki komandolar, dualar eşliğinde görev yerlerine doğru yola çıktı.
İl Jandarma Komando Tabur Komutanlığında düzenlenen törende, Kur'an-ı Kerim ve İstiklal Marşı okundu, saygı duruşunda bulunuldu
Vali Ömer Toraman, törende yaptığı konuşmada, komandoları Suriye'ye görevine yolcu etmek için bir araya geldiklerini söyledi.
Komandoların görevlerini layıkıyla yapıp döneceklerini ifade eden Toraman, "Türkiye yurt içinde terörle mücadele etmenin yanında terörü kaynağında kurutmak için nerede olması gerekiyorsa oraya gitti." dedi.
Güvenlik güçlerinin teröristleri etkisizleştirerek vazifesini en iyi şekilde yerine getirdiğini aktaran Toraman, şöyle konuştu:
"Silahlı Kuvvetlerimizin sınır ötesinde gerçekleştirdiği başarılı harekatlar neticesinde güvenli bölgeler oluşturuldu ve bu bölgeler kahraman jandarmalarımıza ve polislerimize emanet edildi. Onlar da bu bölgelerde yaşayan vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlıyor. Ama daha da önemlisi Türkiye Cumhuriyetinin sınırlarının ileri bekçisi oluyorlar. Onların varlıkları ve bu vazifeleri sayesinde biz de yurt içerisinde huzur, barış ve emniyet içerisinde yaşıyoruz."
İl Jandarma Komutanı Albay Murat Evren de Türkiye Cumhuriyetinin birçok ülkede olduğu gibi Suriye'de de güvenlik güçleriyle barışı desteklemeye, terörle mücadele ve sınırlarını korumaya devam ettiği belirtti.
Evren, "Ecdadımız geçmişte, içinde bulunduğumuz ortamdan çok daha zor ve ağır şartlarda milletimizin istiklalini koruyup bu cennet vatanı bize nasıl emanet ettiyse biz de bugün şanlı bayrağımızı göklerde ebediyen dalgalandırmak için her zaman olduğu gibi yılmadan çalışacağız. Bu kutsal mücadeleyi inanıyoruz ki kazanacağız." ifadelerini kullandı.
Daha sonra İl Müftüsü Selami Aydın, dua etti.
Törenin ardından aileleriyle vedalaşan Mehmetçik yola çıktı.
Törene, 8. Kolordu Komutanı Tümgeneral Tamer Atay, Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Karişit, İl Emniyet Müdürü Celal Sel, askerler ve aileleri katıldı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!