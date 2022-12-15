Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem

Elazığ'da karşıya geçmek isterken otomobilin çarptığı yaya öldü

Elazığ'da yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada otomobilin çarptığı yaya, kaza yerinde yaşamını yitirdi

Giriş: 15.12.2022 - 02:21 | Güncelleme: ABONE OL
Elazığ'da karşıya geçmek isterken otomobilin çarptığı yaya öldü
DHA

Elazığ'da yolun karşısına geçmeye çalışan Yusuf Parlakdemir (56), otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kaza dün akşam saatlerinde Elazığ-Bingöl karayolu 35'inci kilometresinde meydana geldi. DHA'nın haberine göre; yolun karşısına geçmeye çalışan Yusuf Parlakdemir'e, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil çarptı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Parlakdemir'in hayatını kaybettiği belirlendi. Parlakdemir'in cansız bedeni, otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Kayseri'de çelik kapı fabrikasında yangın çıktı
Kayseri'de çelik kapı fabrikasında yangın çıktı
İzmir'de yanan ev kullanılamaz hale geldi
İzmir'de yanan ev kullanılamaz hale geldi
TIR ile çarpışan otomobil alev aldı: 1 ölü
TIR ile çarpışan otomobil alev aldı: 1 ölü
Fethiye'de sağanak yağış su baskınlarına yol açtı
Fethiye'de sağanak yağış su baskınlarına yol açtı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.