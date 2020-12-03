Elazığ'da kardeşi tarafından tüfekle vurulan kişi 87 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

Kardeşiyle çıkan kavgada silahla vurularak ağır yaralanan Ahmet Ş, tedavi gördüğü Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde 87 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

Sanayi Mahallesi Sevenler Sokak'ta aynı apartmanda oturan kardeşler Ahmet Ş. ile Cem Ş. arasında 7 Eylül'de arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışma kavgaya dönüşmüş, Cem Ş. apartmanın bahçesinde kardeşi Ahmet Ş. ile 2 yeğenini av tüfeğiyle yaralamış, suç aleti tüfekle polise teslim olmuş ve çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.