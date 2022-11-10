Kamyonetin çarptığı yaya kurtarılamadı

AA

Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde kamyonetin çarptığı yaya hayatını kaybetti. Alınan bilgiye göre, Elazığ-Bingöl kara yolunun ilçe merkezi mevkisinde, yol çalışması nedeniyle tek şeritten çift yönlü ulaşımın sağlandığı yolun karşısına geçmeye çalışan Ahmet Y'ye, sürücüsünün kimliği ve plakası henüz öğrenilemeyen kamyonet çarptı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Kazada, Ahmet Y. ağır yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. AA'nın haberine göre; sağlık ekiplerince Kovancılar Devlet Hastanesine kaldırılan Ahmet Y. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.