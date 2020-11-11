Habertürk
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
HaberlerAjans Haberleri

Elazığ'da kamyon kasasında 41 kilo 750 gram eroin ele geçirildi

Elazığ'da bir kamyonun kasasında 41 kilo 750 gram eroin ele geçirildi, bir şüpheli tutuklandı.

11.11.2020 - 13:04 | Güncelleme: ABONE OL
Elazığ'da kamyon kasasında 41 kilo 750 gram eroin ele geçirildi
AA

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Elazığ-Bingöl kara yolundaki uygulama noktasında bir kamyonu durdurdu.

Narkotik köpek "Lina"nın tepki vermesi üzerine kamyonun kasasında detaylı yapılan aramada 41 kilo 750 gram eroin ele geçirildi.

Olayla ilgili sürücü A.Y. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Tehlikeli yakınlaşma! Kimse böyle bir son beklemiyordu
Tehlikeli yakınlaşma! Kimse böyle bir son beklemiyordu
Bu yöntemi duymamıştık! Kokuyu anında gideriyor
Bu yöntemi duymamıştık! Kokuyu anında gideriyor
Bir il için korkutan deprem uyarısı! 'Tamamı yıkılabilir'
Bir il için korkutan deprem uyarısı! 'Tamamı yıkılabilir'
Yeşilçam'ın 'Şeytan'ı! Son hali inanılmaz...
Yeşilçam'ın 'Şeytan'ı! Son hali inanılmaz...
Bekçi alımı ne zaman yapılacak?
Bekçi alımı ne zaman yapılacak?
Malezya'da
Malezya'da "Değişen Dünya İlişkilerinde Türkiye'nin Yeni Rolü" konferansı
Şanlıurfalı arama kurtarma ekipleri enkazdan çıkarılan minik Elif'i unutamıyor
Şanlıurfalı arama kurtarma ekipleri enkazdan çıkarılan minik Elif'i unutamıyor
Bakan Selçuk:
Bakan Selçuk: "Ara tatilde, öğretmenlerimiz mesleki gelişim programlarına çevirim içi ortamda katılabilecekler"

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X