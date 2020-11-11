Elazığ'da kamyon kasasında 41 kilo 750 gram eroin ele geçirildi

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Elazığ-Bingöl kara yolundaki uygulama noktasında bir kamyonu durdurdu.

Narkotik köpek "Lina"nın tepki vermesi üzerine kamyonun kasasında detaylı yapılan aramada 41 kilo 750 gram eroin ele geçirildi.

Olayla ilgili sürücü A.Y. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.